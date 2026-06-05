motori rally di reggello la 18esima edizione domani semaforo verde con 84 iscritti

Notizia in breve

Il Rally di Reggello, alla sua 18ª edizione, si svolgerà questo fine settimana. La gara rappresenta la quarta tappa della Coppa Rally di Zona 7. Sono iscritti 84 concorrenti. La partenza è prevista domani, quando sarà dato il via ufficiale alla competizione. La manifestazione si concluderà con la bandiera a scacchi, segnando il termine delle sfide di questa edizione.