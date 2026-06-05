Motori Rally di Reggello la 18esima edizione Domani semaforo verde con 84 iscritti
Il Rally di Reggello, alla sua 18ª edizione, si svolgerà questo fine settimana. La gara rappresenta la quarta tappa della Coppa Rally di Zona 7. Sono iscritti 84 concorrenti. La partenza è prevista domani, quando sarà dato il via ufficiale alla competizione. La manifestazione si concluderà con la bandiera a scacchi, segnando il termine delle sfide di questa edizione.
Bandiera a scacchi questo fine settimana per la 18ª edizione del Rally di Reggello che accenderà i motori nelle sfide della quarta prova della Coppa Rally di Zona 7. L’evento conta 84 iscritti. Un elenco di presenze che prevede anche la ‘ Coppa Città dell’Olio ’ per le vetture storiche, col debutto delle auto classiche. Sono confermate le validità per il Giglio da Corsa, per il Trofeo Rally Toscano e per i trofei Michelin e Pirelli Accademia. La competizione si articola su due giornate. Domani partenza da Cascia di Reggello alle 17,30 con tre prove speciali. Domenica 7 giugno altre tre prove, ciascuna da ripetersi due volte, con arrivo a Cascia dalle 17,20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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