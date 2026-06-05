Motori Rally di Reggello la 18esima edizione Domani semaforo verde con 84 iscritti

Da sport.quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Rally di Reggello, alla sua 18ª edizione, si svolgerà questo fine settimana. La gara rappresenta la quarta tappa della Coppa Rally di Zona 7. Sono iscritti 84 concorrenti. La partenza è prevista domani, quando sarà dato il via ufficiale alla competizione. La manifestazione si concluderà con la bandiera a scacchi, segnando il termine delle sfide di questa edizione.

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Bandiera a scacchi questo fine settimana per la 18ª edizione del Rally di Reggello che accenderà i motori nelle sfide della quarta prova della Coppa Rally di Zona 7. L’evento conta 84 iscritti. Un elenco di presenze che prevede anche la ‘ Coppa Città dell’Olio ’ per le vetture storiche, col debutto delle auto classiche. Sono confermate le validità per il Giglio da Corsa, per il Trofeo Rally Toscano e per i trofei Michelin e Pirelli Accademia. La competizione si articola su due giornate. Domani partenza da Cascia di Reggello alle 17,30 con tre prove speciali. Domenica 7 giugno altre tre prove, ciascuna da ripetersi due volte, con arrivo a Cascia dalle 17,20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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