Rally di Reggello tutte le info

Il 18° Rally di Reggello-Città di Firenze si svolgerà tra undici giorni, organizzato dalla Reggello Motor Sport con il supporto di Aci Firenze. L'evento è previsto per la prossima settimana e rappresenta una delle competizioni automobilistiche più attese nella regione. La gara coinvolge numerosi piloti e squadre che si preparano per le prove su strade statali e provinciali del territorio. La manifestazione si inserisce nel calendario di rally regionali e nazionali.

Mancano undici giorni esatti, al via della 18 ^ edizione del Rally di Reggello-Città di Firenze, organizzato dalla Reggello Motor Sport con la collaborazione di Aci Firenze.La gara, in programma per il 6-7 giugno, è nella sua fase decisiva, quella delle iscrizioni, periodo che chiuderà venerdì 29. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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