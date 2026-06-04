La Spezia, 4 giugno 2026 - Bb Competition è pronta a tuffarsi nuovamente nell’agonismo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco in occasione del Rally Due Valli, appuntamento in programma nel fine settimana sulle strade della provincia di Verona. A rappresentare i colori della scuderia spezzina sarà ancora una volta Liberato Sulpizio, impegnato sulla Skoda Fabia RS messa a disposizione da MM Motorsport e condivisa con il copilota Manuel Fenoli. Per il pilota laziale si tratta del terzo impegno stagionale dopo le positive prestazioni fatte registrare al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio e alla Targa Florio, gara che lo ha visto conquistare l’ottava posizione assoluta e il quarto posto nel Campionato Italiano Rally Promozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bb competition con tre equipaggi al Rally di Reggello, poi Sulpizio alle Due Valli

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