motori e passione torna la due giorni dedicata alla ferrari

Da oggi a domenica, a Magliano in Toscana, si svolge la sesta edizione della Due Giorni del Cavallino, evento dedicato alle Ferrari. La manifestazione, che si concentra su motori, turismo e passione per il marchio, richiama ogni anno appassionati e curiosi nel cuore della Maremma. L’evento si svolge nel centro di Magliano e si conclude domenica.

MAGLIANO Motori, turismo e passione per il Cavallino Rampante. Da oggi a domenica Magliano in Toscana ospiterà la sesta edizione della Due Giorni del Cavallino, la manifestazione dedicata alle Ferrari che ogni anno richiama appassionati e curiosi nel cuore della Maremma. L’evento, organizzato dal Moto Club Bacaroni di Maremma con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana, porterà nel territorio alcune delle più iconiche vetture della casa di Maranello, che potranno essere ammirate da vicino lungo le vie del borgo e durante i tour organizzati tra i paesaggi maremmani. L’iniziativa coinvolgerà non solo il capoluogo, ma anche le frazioni del comune e alcuni centri limitrofi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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