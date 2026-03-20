Nella prima sessione di libere del Brasile MotoGP, la pista umida con pozzanghere ha reso difficile il lavoro dei piloti. Acosta, in sella alla KTM, ha registrato il miglior tempo, mentre Bezzecchi si è piazzato terzo, davanti a Marquez. Miller si è collocato in seconda posizione, in una sessione condizionata dalle condizioni meteo.

Se ne sono stati in agguato per tutta la sessione e sulla bandiera a scacchi hanno piazzato la zampata: parliamo di Pedro Acosta (KTM), Jack Miller (Yamaha Pramac) e Marco Bezzecchi (Aprilia) che hanno segnato i tre migliori tempi della prima sessione di prove libere del GP del Brasile, seconda prova del Mondiale 2026. Così Marc Marquez sulla Ducati, che era stato il più veloce per quasi tutta l'ora di lavoro in pista, è stato scavalcato proprio nell'ultimo tentativo veloce dei rivali. Che hanno saputo sfruttare anche il miglioramento dell'asfalto, progressivamente sempre più asciutto dopo l'abbondante pioggia che ha condizionato invece le libere della Moto3 e in parte della Moto2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brasile MotoGP, Acosta graffia nelle libere. Bezzecchi terzo davanti a Marquez

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