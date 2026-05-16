Quando la MotoGP su TV8 oggi GP Catalogna 2026 | orari qualifiche e Sprint differita in chiaro

Le qualifiche delle categorie MotoGP, Moto2 e Moto3 per il Gran Premio di Catalogna 2026 sono programmate per sabato 16 maggio, con inizio alle 10:50 e conclusione alle 14:20. La gara si svolgerà domenica successiva, mentre la differita della Sprint sarà trasmessa in chiaro su TV8. L’evento si svolge sul circuito catalano, con le prove ufficiali che anticipano le gare in programma nel fine settimana. La copertura televisiva si estende anche alle sessioni di qualifiche e alle gare di tutte e tre le categorie.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Catalogna 2026 avranno luogo sabato 16 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, alla conclusione della quale saranno assegnati punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella di domenica 10. LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00 Si correrà al Montmelò che, nel consueto “balletto” fra i vari autodromi spagnoli è tornato in calendario in primavera. Da qualche anno, la pista edificata sulle colline a nord di Barcellona, fa il pendolo tra maggiogiugno e agostosettembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

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