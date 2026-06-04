MotoGP GP Ungheria 2026 su TV8 | orari in chiaro fine settimana qualifiche e gara

Il Gran Premio di Ungheria di MotoGP si svolgerà dal 5 al 7 giugno 2026. La Sprint dell’ottavo evento del campionato è prevista per le 15:00 di sabato 6 giugno, mentre la gara principale si terrà alle 14:00 di domenica 7 giugno. La manifestazione sarà trasmessa in chiaro su TV8. Gli orari delle qualifiche non sono stati ancora comunicati.

Il Gran Premio di Ungheria di MotoGP andrà in scena dal 5 al 7 giugno. La Sprint dell’ottavo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 15:00 di sabato 6, mentre la Gara avrà luogo dalle ore 14:00 di domenica 7. Si correrà per la seconda volta nell’autodromo del Balaton Park. La speranza degli organizzatori è che la risposta del pubblico possa essere migliore di quella del 2025, quando l’evento magiaro fu un autentico flop. Il dato legato all’affluenza degli spettatori fu uno dei peggiori della stagione (il ventunesimo su ventidue). Vedremo se l’ anticipo dell’appuntamento, che lo scorso anno si tenne a fine agosto, porterà benefici sotto questo aspetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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