Pedro Acosta ha dominato le pre-qualifiche del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Nonostante il buon risultato, il pilota ha dichiarato di essere cauto, affermando di aver avuto un ottimo inizio ma senza pensare alla vittoria. La sua posizione in classifica di partenza non è stata specificata, ma il suo atteggiamento suggerisce prudenza in vista della gara.

Pedro Acosta è stato il vero dominatore al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Balaton Park, infatti, il pilota spagnolo ha dimostrato di avere letteralmente una marcia in più rispetto ai rivali rifilando distacchi importanti a Ducati ed Aprilia. Il miglior tempo della sessione è stato fissato da Pedro Acosta in 1:36.827 con ben 413 millesimi di margine su Di Giannantonio e 501 su Fernandez. Quarta posizione per Aldeguer a 613, quinta per Ogura a 654 mentre è sesto Marco Bezzecchi a 675. Settimo Marc Marquez a 733 millesimi dalla vetta, ottavo Moreira a 881, nono Martin a 907 mentre completa la top10 Miller a 933. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta cauto: “Ottimo inizio ma non penso alla vittoria”

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