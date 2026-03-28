Pedro Acosta si è classificato terzo nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo evento del campionato MotoGP 2026. Dopo la gara, il pilota ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato, ma ha anche sottolineato che la squadra deve migliorare la velocità rispetto ai rivali. La gara si è svolta sul circuito statunitense, con Acosta che ha concluso in terza posizione.

Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) abbiamo assistito ad una gara che ha regalato emozioni a pioggia tra sorpassi, battaglie e cadute pesanti. La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Jorge Martin con 755 millesimi di vantaggio su Pecco Bagnaia, mentre completa il podio Pedro Acosta a 2.4. Quarta posizione per Enea Bastianini a 301, quinta per Alex Marquez a 3.6, quindi sesto Luca Marini a 5.5 mentre è settimo Ai Ogura a 7.1. Ottava posizione per Raul Fernandez a 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Contento del podio ma paghiamo troppo a livello di velocità rispetto ai rivali”

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