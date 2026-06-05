MotoGP oggi in tv GP Ungheria 2026 | orari 5 giugno streaming programma TV8

Venerdì 5 giugno si svolgono le prime prove libere del GP d’Ungheria, ottavo appuntamento del Motomondiale 2026. La gara sarà trasmessa in diretta su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. La giornata prevede sessioni di prove libere in pista per le moto dei piloti partecipanti.

Venerdì 5 giugno andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Ungheria, ottavo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Balaton, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00 In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Le Mans, la situazione in vetta alla classifica è molto interessante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono separati da pochi punti, a vantaggio del romagnolo. Bezzecchi viene dal trionfo del Mugello e le motivazioni per replicare non mancano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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