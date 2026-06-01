MotoGP GP Ungheria 2026 | programma orari tv streaming guida SKY e TV8

Il campionato mondiale di MotoGP 2026 continua senza interruzioni dopo il Gran Premio del Mugello. La prossima tappa si svolgerà già nel fine settimana successivo, senza pause tra le due gare. Sono stati annunciati il programma, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, con copertura su SKY e TV8. La stagione prosegue con le stesse modalità di trasmissione e programmazione già stabilite.

Prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2026. Dopo la tappa del Mugello, infatti, il campionato non si fermerà e proseguirà già nel fine settimana in arrivo. Ci si sposterà di qualche centinaio di chilometri dato che siamo pronti per vivere il Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento della stagione. Si gareggerà sul tortuoso tracciato del Balaton Park che ha fatto il proprio esordio nella passata annata e, oggettivamente, non ha rubato l’occhio né ai piloti, né agli spettatori. Sulla pista magiara, tuttavia, ci attende una tappa di estrema importanza per l’intero campionato per tutte e 3 le classi che, per un motivo o per un altro, vogliono definire la propria classifica e capire chi saranno i reali candidati per il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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