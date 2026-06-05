Marco Bezzecchi ha terminato le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria in sesta posizione. La sessione si è svolta sull’ottava tappa del campionato MotoGP 2026. Il pilota ha dichiarato di aver avuto un passo rapido, ma di dover ancora migliorare nel time-attack. La qualifica ufficiale si svolgerà nelle prossime ore.

Marco Bezzecchi ha chiuso in sesta posizione le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2026, ottava tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato ha vissuto tutto sommato un buon venerdì, soprattutto in termini di passo con gomme usate, mentre nel time-attack ha fatto fatica a mettere tutto assieme pagando quasi sette decimi dalla KTM di uno scatenato Pedro Acosta ma restando abbastanza vicino a tutti gli altri che lo precedono. “ È stata una giornata standard, niente di incredibile, però l’obiettivo era quello di andare in Q2 e ce l’abbiamo fatta. Stamattina le sensazioni non erano male, magari poteva non sembrare dal risultato della FP1, però poi appena iniziato il turno pomeridiano mi sono sentito più o meno simile alla mattina, forse anche leggermente meglio e in termini di passo sono stato abbastanza veloce. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Passo veloce, sul time-attack mi manca ancora qualcosa”

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