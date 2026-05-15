Durante le prequalifiche del GP di Catalogna, settima posizione per Marco Bezzecchi nel Mondiale MotoGP 2026. Lo rider ha dichiarato di sentirsi più veloce nel passo gara rispetto al time-attack, segnalando che ci sono margini di miglioramento. La sessione si è conclusa con il pilota italiano davanti a diversi avversari, evidenziando una buona prestazione complessiva prima delle qualifiche ufficiali della gara.

Settima posizione al termine delle prequalifiche del GP di Catalogna, appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, per Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo dell’Aprilia Racing, attuale leader del campionato, ha lavorato a lungo sul set-up per trovare il giusto compromesso su un tracciato tutt’altro che semplice da interpretare. La pista catalana, infatti, presenta curve di diversa natura e livelli di grip non sempre omogenei, rendendo particolarmente delicata la ricerca dell’assetto ideale. “ È stata una buona giornata: l’obiettivo era entrare direttamente in Q2 e ci siamo riusciti. Fortunatamente il meteo è stato clemente e questo ci ha permesso di lavorare anche sul set-up. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Mi sento più veloce sul passo gara che nel time-attack. Ci sono margini”

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