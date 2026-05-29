Marco Bezzecchi si è classificato settimo nelle pre-qualifiche del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Ha dichiarato che si sente più a suo agio nel passo gara rispetto alle qualifiche e ha riconosciuto la necessità di migliorare le prestazioni nelle sessioni di qualificazione.

Marco Bezzecchi ha chiuso al settimo posto le pre-qualifiche del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Mugello, il pilota dell’Aprilia Racing, leader della classifica generale, ha centrato l’accesso diretto alla Q2, riservata ai primi dieci della classifica combinata in vista delle qualifiche di domani. Per il romagnolo, tuttavia, il rendimento è apparso più convincente con il pieno di carburante rispetto alla configurazione da time attack. “ È difficile stabilire con precisione i valori in pista, ma personalmente mi sono trovato meglio nella simulazione del passo gara che nel time attack. Le Ducati ed Enea Bastianini con la KTM sono molto veloci e hanno fatto uno step in avanti nel momento dell’attacco al tempo “, ha spiegato Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Meglio sul passo gara che nel time-attack, dobbiamo migliorare per le qualifiche”

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