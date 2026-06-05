Marc Marquez ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria, ottavo round del Mondiale MotoGP 2026, al circuito di Balaton Park. L’iberico ha segnato il miglior tempo, mostrando un passo rapido e costante. Inizio lento invece per i due italiani Bezzecchi e Martin, che hanno concluso la sessione con tempi più alti. La gara si avvicina e i piloti si preparano per le prossime sessioni di qualifiche.

Marc Marquez prosegue sulla falsariga della passata stagione al circuito di Balaton Park (in cui aveva fatto doppietta dominando in lungo e in largo) e detta il passo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria, valevole come ottavo round del Mondiale MotoGP 2026. Il fuoriclasse catalano della Ducati ha trovato subito il ritmo sulla tortuosa pista magiara, lavorando con gomme usate fino alla bandiera a scacchi ma realizzando comunque il miglior crono in 1’38?626. Siamo ancora molto lontani dal tempo pole del 2025, quindi c’è spazio per grandi miglioramenti da qui alle qualifiche del sabato mattina anche grazie all’evoluzione del tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez un razzo nella prima sessione in Ungheria. Avvio a rilento per Bezzecchi e Martin

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