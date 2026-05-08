MotoGP prima sessione interlocutoria a Le Mans Marini fa sognare la Honda Lontani Marquez e Bezzecchi

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Luca Marini ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi davanti agli altri piloti. Marquez e Bezzchi si sono attestati più indietro in classifica, mentre Marini ha mostrato un passo competitivo. La sessione si è svolta in un clima di attesa e confronto tra i piloti, con Marini che ha attirato l’attenzione per le sue performance.

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Un eccellente Luca Marini ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans baciato dal sole (almeno per il momento) i piloti hanno potuto sfruttare al massimo i 45 minuti del turno, proponendo diverse novità aerodinamiche provate nei test di Jerez de la Frontera di due settimane fa. Honda sugli scudi ma Ducati e Aprilia sono in agguato assieme alla KTM. Luca Marini (HRC Honda) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:30.857 con soft e media, quindi seconda posizione per lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 208 millesimi mentre è terzo il padrone di casa Johann Zarco (LCR Honda) a 252.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, prima sessione interlocutoria a Le Mans. Marini fa sognare la Honda, Lontani Marquez e Bezzecchi Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Marini in spolvero con la Honda, indietro Bezzecchi e Marquez. Alle 15.00 le pre-qualifiche Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Alex Marquez si prende la vetta, Bezzecchi in scia e Bagnaia fa prove comparative. Sessione sospesa Approfondimenti e contenuti Lo spagnolo subito in testa nella prima sessione, oltre due decimi a Espargaro. Pecco fuori dai primi 10Marc Marquez vola subito in Ungheria. Lo spagnolo ha chiuso in testa la prima sessione di prove libere al Balaton Park, tracciato che ospita per la prima una tappa del Mondiale di MotoGP. Il nove ... gazzetta.it MotoGP, a Brno prima pole per Bagnaia, la sprint va a Marquez col brividoDopo un venerdì orribile, segnato dalla scelta sbagliata del box e da tante polemiche, Pecco Bagnaia si prende di prepotenza la pole position partendo dalla Q1. Il campione piemontese, che aveva ... ilgiornale.it