Marc Marquez ha segnalato di avere le stesse condizioni fisiche del Mugello, specificando di incontrare difficoltà in alcune staccate. La prima parte della giornata in moto è stata positiva, ma in seguito ha evidenziato problemi di fatica durante le sessioni. Non sono state riportate variazioni nelle prestazioni rispetto alle precedenti gare, e il pilota ha continuato a segnalare affaticamento muscolare. La squadra monitora la situazione per le prossime sessioni di allenamento.

Un venerdì a due facce per Marc Marquez. Dopo aver cominciato con il piede giusto la giornata strappando la prima piazza nella sessione inaugurale di libere, lo spagnolo si è dovuto accontentare della settima moneta in occasione del GP di Ungheria, ottava tappa del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il tracciato di Balaton Park. Nello specifico il detentore del titolo ha accumulato un gap di 0.7.33 rispetto al primo della classe, ovvero un più che brillante Pedro Acosta, leader in sella alla sua KTM precedendo la Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio, secondo a 0.413 precedendo la Trackhouse di Raul Fernandez, terzo a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Condizioni fisiche com al Mugello, in alcune staccate faccio fatica”

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