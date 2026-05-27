Marc Marquez torna in pista al Mugello dopo un lungo infortunio. Il pilota spagnolo, arrivato nel paddock, sarà sottoposto a controlli medici per verificare le sue condizioni prima di scendere in pista. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i tifosi italiani, pronti a sostenerlo durante il Gran Premio d’Italia. La gara si avvicina e l’attesa cresce tra gli appassionati di motociclismo.

Bologna, 27 maggio 2026 - Adrenalina, passione e il caloroso benvenuto di tutti i tifosi italiani. Il Mugello si appresta a vivere il gran premio d’Italia e per il pubblico italico ci saranno tanti protagonisti per cui tifare. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale sull’Aprilia, ma da sponda Ducati ci sono gli italiani Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, più il ritorno del campione in carica Marc Marquez. Sarà una occasione speciale: il cinquantesimo anniversario dalla prima gara sul tracciato toscano. C’è grande curiosità per il ritorno in pista del pilota spagnolo dopo il doppio intervento chirurgico — alla spalla destra e al piede destro — a cui si è sottoposto a Madrid in seguito all'incidente occorsogli durante il Gran Premio di Francia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motogp, Marc Marquez rientra al Mugello: “Verificherà le mie condizioni”

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