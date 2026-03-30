MotoGP Marc Marquez | Non mi sento comodo faccio fatica Bezzecchi per ora è il favorito

Durante il Gran Premio delle Americhe, terza tappa del campionato 2026 di MotoGP, il pilota in possesso del titolo mondiale si è classificato quinto. La gara si è svolta sul circuito di Austin, e il pilota ha dichiarato di non sentirsi a suo agio, trovando difficoltà in gara. In questa occasione, il pilota che si presenta come il principale avversario è stato indicato come il favorito temporaneo.

Una domenica non eccezionale per Marc Marquez. Il Campione del Mondo in carica si è dovuto accontentare della quinta posizione in occasione del GP delle Americhe, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MotoGP appena andato in archivio ad Austin, precisamente sul tracciato del COTA. Gara comunque difficile per lo spagnolo, costretto a scontare un long lap penalty che l’ha tenuto fuori dalle posizioni che contano. Tuttavia è opportuno rimarcare quanto il passo del ducatista non sia stato particolarmente incisivo. Difficilmente dunque il centauro sarebbe riuscito ad insidiare Marco Bezzecchi, trionfatore di giornata davanti al compagno di squadra Jorge Martin e Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Non mi sento comodo, faccio fatica. Bezzecchi per ora è il favorito” Articoli correlati Leggi anche: MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è chiaramente il favorito qui, io lotterò per la prima fila” Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco velocissimo nelle pre-qualifiche, Marc Marquez e Bagnaia in scia. Bezzecchi fatica Altri aggiornamenti su Marc Marquez Temi più discussi: Marc Marquez: 'Aprilia va forte e noi dobbiamo lavorare'; MotoGP | Marquez: Faccio dei movimenti in moto che ancora non riesco a comprendere del tutto; Marc Marquez gela la Ducati: Non capisco certe paure; Marc Marquez: In crescita ma ancora non guido come vorrei. Marc Marquez penalizzato! La sanzione da scontare in gara nel GP degli USAMarc Marquez è stato penalizzato per quanto avvenuto nel corso del primo giro della Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in ... oasport.it MotoGP, Marc Marquez penalizzato con un Long Lap per l'incidente con Di GiannantonioMotoGP: Gli Steward hanno deciso di punire il campione della Ducati per la manovra nella Sprint di Austin: nel primo giro è caduto coivolgendo Fabio nell'incidente ... gpone.com Bezzecchi imprendibile e doppietta Aprilia davanti ad Acosta. Poi Di Giannantonio, Marquez, Bastianini, Alex Marquez, Raul Fernandez, Marini e Bagnaia, crollato nel finale dopo una lotta con Marc e con Bastianini! Razgatlioglu a punti, quindicesimo come mi - facebook.com facebook : ' Bezzecchi vince arriva a 121 giri al comando (record) e allunga in classifica piloti. Secondo Martin e terzo Acosta Chiude quarto Di Giannantonio, quinto Marc Marquez e decimo Bagnaia #Corrieredellosp x.com