Al termine del venerdì del Gran Premio dell’Ungheria 2026, si sono conclusi i turni di prove al Balaton Park. Durante la giornata, un pilota ha dichiarato di sentirsi più sicuro in sella e ha espresso l’intenzione di migliorare nelle sessioni di qualificazione, sperando di fare un passo avanti nel time attack.

È ormai calato da ore il sipario al Balaton Park del venerdì del Gran Premio dell’Ungheria 2026, appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul circuito magiaro, nel pomeriggio, sono andate in scena le importanti pre-qualifiche, molto tirate fino ai minuti finali anche per i piloti più quotati. Alla fine a spuntarla è stata la KTM di Pedro Acosta con il crono di 1:36.827. Non è stata una sessione brillante per l’Aprilia, assoluta dominatrice al Mugello lo scorso weekend. I due centauri hanno infatti faticato non poco ma sono riusciti comunque a strappare il pass per il Q2 di domani. Il più in bilico, fino alla fine, è stato Jorge Martin, capace di chiudere la sua prova al nono posto nonostante il poco feeling sul circuito ungherese. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Sto ritrovando fiducia, domani spero di fare un passo in avanti nel time attack”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Test MotoGP a Buriram, Jorge Martin (Aprilia) fiducioso dopo il ritorno: Sarà una bella stagione

Notizie e thread social correlati

MotoGP, Jorge Martin: “Buon feeling con la moto e time-attack positivo ma devo ancora crescere”Al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Jorge Martin si è detto soddisfatto del...

Leggi anche: MotoGP, Marco Bezzecchi: “Passo veloce, sul time-attack mi manca ancora qualcosa”

Temi più discussi: Jorge Martin aggiorna sulle sue condizioni verso il Mugello; MotoGP 2026. GP d'Italia al Mugello. Jorge Martin, secondo: Non ho mai avuto un compagno di squadra capace di mettermi sotto pressione come sta facendo Marco Bezzecchi; MotoGp: Martin 'ora sto bene, penso solo al podio del Mugello'; MotoGP, Martin: Miglioro grazie a Bezzecchi, mi sto sforzando il triplo per batterlo.

MotoGP - Aprilia si rifiuta di lasciar andare Jorge Martin: Yamaha pensava di avere la sua superstar... Le Mans potrebbe aver fatto saltare tutto reddit

MotoGP 2026. GP di Ungheria a Balaton. Jorge Martin: Sto ritrovando quella fiducia con l'anteriore che mi era mancata al Mugello, ma sul giro secco c'è da lavorareL'89 guarda alle grandi differenze rispetto allo scorso anno: La differenza è evidente. Qui la scorsa stagione, dopo due time attack, non riuscivo più a fare bene i cambi di direzione. Questa volta in ... moto.it

MotoGP, Jorge Martin: Sto ritrovando fiducia, domani spero di fare un passo in avanti nel time attackÈ ormai calato da ore il sipario al Balaton Park del venerdì del Gran Premio dell'Ungheria 2026, appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul circuito ... oasport.it