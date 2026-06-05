MotoGP GP Ungheria 2026 | Bezzecchi domina anche a Balaton?

Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria anche al GP Ungheria 2026, dominando la corsa sul circuito di Balaton. Con questa vittoria, il pilota italiano si conferma in testa al campionato con 173 punti, superando Jorge Martín, secondo con 156 punti. La gara ha visto Bezzecchi mantenere il controllo fin dall'inizio, con una strategia che gli ha permesso di allungare sugli inseguitori. La vittoria si aggiunge al successo ottenuto al Mugello, dove aveva già trionfato con il compagno di squadra.

La MotoGP vola in Ungheria per l’ottavo round del 2026 con un padrone solo: si chiama Aprilia. Marco Bezzecchi guida il Mondiale con 173 punti dopo il trionfo di casa al Mugello, dove ha firmato la doppietta con il compagno Jorge Martín, secondo a 156. Mai la Casa di Noale aveva comandato così il campionato. Ma il Balaton Park, alla seconda edizione della sua storia, nasconde un’insidia precisa per il “Bez”: un anno fa, nel weekend inaugurale, qui comandò Marc Márquez, capace di vincere gara, Sprint e pole. Il campione del mondo in carica, ottavo in classifica e in lenta risalita dopo gli infortuni, arriva sul “suo” tracciato ungherese. Il circuito di Balaton Park. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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