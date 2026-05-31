Bezzecchi vince il Gran Premio d’Italia al Mugello, davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia. La gara si conclude con Bezzecchi primo, Martin secondo e Bagnaia terzo. La vittoria permette a Bezzecchi di allungare in classifica generale. La corsa si è svolta su un circuito bagnato, con molti piloti che hanno perso tempo a causa delle condizioni. Nessun incidente grave è stato segnalato durante la gara.

Il pilota Aprilia conquista la vittoria davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia al termine del Gran Premio d’Italia. Successo prestigioso al Mugello che permette al riminese di consolidare la leadership del Mondiale. Marco Bezzecchi firma una delle vittorie più importanti della sua carriera conquistando il Gran Premio d’Italia 2026 di MotoGP. Sul circuito del Mugello il pilota dell’Aprilia ha preso il comando nella seconda parte della gara e ha gestito il vantaggio fino alla bandiera a scacchi, centrando un successo che gli consente anche di rafforzare il primato nella classifica iridata. Alle sue spalle hanno chiuso il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Francesco Bagnaia, protagonisti di una gara solida ma incapaci di tenere il passo del leader. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - MotoGP Mugello 2026, Bezzecchi domina il GP d’Italia e allunga in classifica

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IL MUGELLO È SUO! Bezzecchi Domina e Fa Esplodere le Tribuna

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