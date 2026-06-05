MotoGP GP Ungheria 2025 | risultati e classifica FP1 Marquez al comando Bezzecchi davanti a Martin

Nelle prime prove libere del GP di Ungheria 2025, il pilota ha ottenuto il miglior tempo, guidando la classifica. Un altro pilota si è posizionato subito dietro, mentre un terzo si è collocato più avanti rispetto a un collega. La sessione si è svolta sul circuito di Balaton Park, con i tempi che hanno determinato la prima graduatoria ufficiale della gara.

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Ungheria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Balaton Park. Il centauro spagnolo ha stampato 1:38.626 in sella alla Ducati ufficiale ed è riuscito a precedere di 169 millesimi la Aprilia clienti di Raul Fernandez, mentre in terza piazza si è accomodato Pedro Acosta con la sua KTM. Il migliore degli italiani è Fabio Di Giannantonio, quinto con la Ducati VR46 a 0.532 dal leader, alle spalle della Ducati Gresini guidata da Fermin Aldeguer e davanti all’altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, sesto a 0.615. Marco Bezzecchi riparte dalla nona piazza dopo il trionfo del Mugello: il leader del Mondiale è nono a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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MotoGP, Sprint GP Spagna: Marc Marquez cade, torna ai box, rientra con la Ducati da bagnato e vince

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