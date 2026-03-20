MotoGP risultati e classifica FP1 GP Brasile 2026 | Bezzecchi davanti a Marquez Bagnaia studia

Nella prima sessione di prove libere del GP del Brasile 2026 sul circuito di Goiania, Pedro Acosta ha segnato il miglior tempo, precedendo Marc Marquez. Francesco Bagnaia, invece, si sta concentrando per le prossime fasi di qualificazione, mentre altri piloti si sono alternati nelle prime posizioni della classifica temporanea. La sessione ha visto numerosi cambi di posizione tra i partecipanti.

Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Goiania. Il centauro della KTM ha stampato il tempo di 1:26.688 e ha preceduto di 87 millesimi la Yamaha di Jack Miller, mentre Marco Bezzecchi si è inserito in terza piazza, con un ritardo di 0.230 dalla vetta. Il leader del Mondiale si è lasciato alle spalle dei 57 millesimi lo spagnolo Marc Marquez, facendo già pregustare quello che potrebbe essere il gran duello di questo fine settimana in terra sudamericana. A seguire Franco Morbidelli (a 0.482) e Maverick Vinales (a 0.818), mentre Jorge Martin è settimo con l’altra Aprilia a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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