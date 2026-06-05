MotoGP | Bezzecchi sfida il circuito di Balaton per il primato

Bezzecchi ha affrontato il circuito di Balaton cercando di ottenere il miglior tempo possibile. La sua strategia di guida si adatta alle caratteristiche del tracciato, con particolare attenzione all’uso della potenza e alle curve più tecniche. L’ingegnere Sterlacchini ha lavorato sul bilanciamento della moto, ottimizzando il setup per le condizioni di gara. Nessuna modifica allo stile di guida è stata annunciata, ma si attendono aggiornamenti dopo le sessioni di prove.

Come cambierà lo stile di guida di Bezzecchi sul tracciato di Balaton?. Quale ruolo avrà l'ingegnere Sterlacchini nel bilanciamento della Aprilia?. Perché il layout stop and go ungherese mette in crisi la velocità?. Chi sono i piloti che minacciano il primato della Casa di Noale?.? In Breve L'ingegnere Sterlacchini lavora sul bilanciamento della moto dopo le criticità di Barcellona.. Aprilia domina con Bezzecchi e Martin, superando Ducati e team Vr46.. Sabato pole position alle 10:50 e gara Sprint alle 15:00 a Balaton.. La gara principale in Ungheria si terrà domenica alle ore 14:00.. Bezzecchi guida la classifica MotoGP verso l’Ungheria in una sfida tra Noale e Borigano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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