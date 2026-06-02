MotoGp Ungheria 2026 si va al Balaton Park | circuito e orari tv

Il Gran Premio di Ungheria 2026 si svolgerà al Balaton Park. La gara è prevista in una data ancora da definire e sarà trasmessa in diretta televisiva. Attualmente, Aprilia ha ottenuto risultati migliori rispetto a Ducati nelle ultime competizioni, ma il campionato mondiale MotoGP 2026 rimane aperto.

Bologna, 2 giugno 2026 – Aprilia superiore a Ducati, ma il mondiale Moto gp 2026 è ancora aperto. Marco Bezzecchi profeta in patria al Mugello, con una vittoria di testa e velocità, e la RS-GP si conferma la miglior moto della griglia su una Desmosedici tutta da scoprire e oggi portata ai vertici solo da Fabio Di Giannantonio viste le difficoltà di Pecco Bagnaia e l’infortunio di Marc Marquez. Fatto sta che il Bez comanda con 17 punti di vantaggio sul compagno Jorge Martin e 38 sul Diggia, terzo in classifica con la sua Ducati Pertamina VR46: in sostanza il campionato è ancora aperto. Lo è meno, forse, per i ducatisti ufficiali, dato che Bagnaia insegue a 91 punti e Marquez a 102: un divario forse non colmabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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