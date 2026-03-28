MotoGP GP delle Americhe | Di Giannantonio in pole position ad Austin con record del circuito Bezzecchi secondo Bagnaia quarto

Nel Gran Premio delle Americhe di MotoGP, il pilota romano ha conquistato la pole position con un tempo di 2’00”136 sul circuito di Austin, stabilendo anche il record del tracciato. È la seconda volta di fila che ottiene questa posizione. Bezzecchi si è classificato secondo, mentre Bagnaia ha concluso in quarta posizione.

Il pilota romano su Ducati Pertamina firma il crono di 2’00"136 e si prende la prima casella per la seconda volta consecutiva. Bezzecchi sotto esame per impeding su Marquez. Acosta completa la prima fila, Marc Marquez solo sesto Fabio Di Giannantonio firma la pole position del Gran Premio delle Americhe di MotoGP ad Austin. Il pilota romano su Ducati Pertamina ha fermato il cronometro su 2’00"136, nuovo record del circuito del Texas, garantendosi la prima casella della griglia per il secondo weekend consecutivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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