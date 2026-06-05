Pedro Acosta ha dominato le sessioni di prove libere del venerdì al circuito di Balaton Park, stabilendo il miglior tempo tra i piloti in gara al GP d’Ungheria. Bezzecchi ha incontrato difficoltà nel migliorare il giro secco, mentre Martin si è classificato tra i migliori senza migliorarsi ulteriormente. La giornata si è conclusa con Acosta in testa, davanti agli altri piloti in pista.

Pedro Acosta chiude il venerdì con una prova di forza impressionante al circuito di Balaton Park e realizza la miglior prestazione assoluta nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2026, valevole come ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il giovane fenomeno spagnolo della KTM ha fatto il vuoto sul giro secco, effettuando uno strappo notevole e avvicinando il record della pista con un eccezionale 1’36?827. “ El Tiburón de Mazarrón ” ha rifilato ben 413 millesimi al primo degli inseguitori Fabio Di Giannantonio (bravo a scalare la classifica con un ottimo time-attack nel finale sulla sua Ducati VR46) e addirittura mezzo secondo al terzo della graduatoria Raul Fernandez, ancora molto veloce come al Mugello sull’Aprilia del team Trackhouse. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Acosta imprendibile nel venerdì del GP d’Ungheria. Bezzecchi fatica sul giro secco, Martin si salva

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