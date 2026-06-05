LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Acosta vola nelle pre-qualifiche Bezzecchi meglio sul passo Martin si salva

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le pre-qualifiche del GP Ungheria 2026, Acosta ha ottenuto il miglior tempo, mentre Bezzecchi ha mostrato un passo più stabile. Martin si è salvato in extremis dopo aver affrontato alcune difficoltà. La sessione è terminata senza ulteriori incidenti. Restano in programma domani le FP2, le qualifiche e la Sprint Race.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla giornata di domani per FP2, qualifiche e Sprint Race. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 16.06 Acosta impressionante in queste pre-qualifiche. Lo spagnolo ha rifilato distacchi abissali a tutti e ha dominato la scena con la sua KTM. Ducati e Aprilia sono all’inseguimento con Bagnaia che delude e manca la top10. Pecco è apparso molto corrucciato a livello tecnico con il suo team. 16.04 CLASSIFICA TEMPI PRE-QUALIFICHE 1 Pedro  ACOSTA 37 Q2 1:36.827 22 0.000 0.000 1:43.096 23 KTM 2 Fabio DI GIANNANTONIO 49 Q2 1:37. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

live motogp gp ungheria 2026 in diretta acosta vola nelle pre qualifiche bezzecchi meglio sul passo martin si salva
© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Acosta vola nelle pre-qualifiche, Bezzecchi meglio sul passo, Martin si salva
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE Superbike Ungheria E MOTOGP SUPER NEWS! Misterhelmet! Smartphone Version!

Video LIVE Superbike Ungheria E MOTOGP SUPER NEWS! Misterhelmet! Smartphone Version!

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Acosta domina le pre-qualifiche davanti a Di Giannantonio. 6° Bezzecchi, Bagnaia in Q1Durante le pre-qualifiche del GP Ungheria 2026, il pilota spagnolo ha ottenuto il miglior tempo, precedendo l’italiano.

LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Acosta svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in sciaDurante le pre-qualifiche del GP di Francia 2026, Acosta ha ottenuto il miglior tempo, mentre Bagnaia e Bezzecchi si sono posizionati subito dietro.

Temi più discussi: MotoGP, programma e orari del GP Ungheria; MotoGP GP Ungheria, dove vedere la gara di Balaton: gli orari Tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, GP Ungheria 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Balaton in diretta TV e streaming; LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: riparte la sfida Bezzecchi-Martin, Ducati attesa ad una reazione.

live motogp gp ungheriaLIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Acosta vola nelle pre-qualifiche, Bezzecchi meglio sul passo, Martin si salvaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla giornata di domani per FP2, ... oasport.it

live motogp gp ungheriaDiretta MotoGp | Pre-qualifiche streaming video tv GP Ungheria 2026: Acosta primo in FP2! (venerdì 5 giugno)Diretta MotoGp prove libere GP Ungheria 2026 Balaton Park live streaming video tv oggi venerdì 5 giugno: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web