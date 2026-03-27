Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa del Mondiale MotoGP, Pedro Acosta si posiziona in testa alla classifica. Martin mostra un buon passo, mentre Bezzecchi e Bagnaia sono tra i più veloci nel tentativo di avvicinarsi ai primi. La sessione si conclude con il pilota spagnolo al primo posto, seguito dagli altri concorrenti.

Pedro Acosta guida la classifica al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa della stagione per il Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM ha fermato il cronometro in 2’01?715, confermandosi uno dei possibili protagonisti del weekend sui saliscendi del COTA di Austin. Il weekend texano parte bene anche per Fabio Di Giannantonio, 2° a 103 millesimi dalla vetta con la Ducati VR46, ma ad impressionare maggiormente è senz’ombra di dubbio Jorge Martin, 3° a 0.221 con l’Aprilia ufficiale senza montare gomme nuove per l’ultimo run del turno. Passo competitivo anche per le altre RS-GP di Ai Ogura e Marco Bezzecchi, 8° e 9° a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP USA 2026: Acosta in testa, Martin brilla sul passo. Bezzecchi e Bagnaia inseguono

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