MotoGP fratelli Marquez svettano nel warm-up a Jerez Bene Di Giannantonio e Bezzecchi Bagnaia fuori dalla top-10

A Jerez de la Frontera, il sole splende dopo una giornata movimentata caratterizzata dall’arrivo improvviso di pioggia che ha influenzato la Sprint Race del quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Nel warm-up, i fratelli Marquez si sono distinti, ottenendo le migliori prestazioni, mentre tra i piloti italiani Di Giannantonio e Bezzecchi si sono posizionati bene. Bagnaia, invece, non è riuscito a entrare nella top-10.

Splende il sole a Jerez de la Frontera (Spagna), dopo la giornata un po’ pazza di ieri per l’arrivo di Giove Pluvio a scompaginare le carte nella Sprint Race del quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito dell’Andalusia la coppia dei fratelli Marquez ha dettato legge nel warm-up. Alex, in sella alla Ducati Gresini, ha fatto vedere una grande costanza di rendimento, dando seguito a quanto si era già visto nel corso delle prove libere e delle pre-qualifiche. L’iberico ha stampato il crono di 1’37?234, precedendo di appena 45 millesimi Marc, in crescita di feeling con la GP26 del team Factory e anche galvanizzato dal successo nella Sprint di ieri, ottenuto anche con un po’ di polemiche per la sua condotta in pista nel momento dell’ingresso in pit-lane per il flag-to-flag.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, fratelli Marquez svettano nel warm-up a Jerez. Bene Di Giannantonio e Bezzecchi, Bagnaia fuori dalla top-10 Notizie correlate LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia fuori dalla top 5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17. Alex Marquez davanti a tutti nel venerdì di Jerez. Bene Di Giannantonio e Bezzecchi, risale BagnaiaSi concludono con una grande prestazione di Alex Marquez le pre-qualifiche valide per il GP della Spagna, quarto atto del Motomondiale 2026 di MotoGP... Panoramica sull’argomento Si parla di: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da Bagnaia. MotoGP, fratelli Marquez svettano nel warm-up a Jerez. Bene Di Giannantonio e Bezzecchi, Bagnaia fuori dalla top-10Splende il sole a Jerez de la Frontera (Spagna), dopo la giornata un po' pazza di ieri per l'arrivo di Giove Pluvio a scompaginare le carte nella Sprint ... oasport.it MotoGP | Jerez, Warm-Up: Alex Marquez torna a volare e precede Marc. Bene anche Bezzecchi, 4°La Ducati piazza una tripletta anche nella sessione asciuatta di domenica mattina, con i due fratelli di Cervera a dettare il ritmo seguiti da Di Giannantonio. Con la media però sembra essersi riavvic ... it.motorsport.com