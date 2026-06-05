motogp 2026 diretta esclusiva gran premio ungheria sky sport now sprint live anche su tv8

Il Gran Premio d’Ungheria di MotoGP sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW, con la possibilità di seguire anche la Sprint LIVE su TV8. La copertura comprende tutte le sessioni, con orari e dettagli disponibili per lo streaming e la visione in TV. La gara si svolgerà nel circuito ungherese, con il calendario completo e gli orari delle prove e delle qualifiche già annunciati.

Guida al GP Ungheria MotoGP: calendario completo, orari TV e streaming su Sky e NOW con tutte le sessioni live. MOTOMONDIALE AL BALATON PARK – Da giovedì 4 a domenica 7 giugno,appuntamento in diretta esclusiva con l’ottava prova del mondiale 2026 di MotoGP, il Gran Premio d’Ungheria, tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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