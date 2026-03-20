motogp 2026 diretta esclusiva gran premio brasile sky sport now sprint live anche su tv8

Il secondo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale si svolge a Goiânia con il Gran Premio del Brasile. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW, mentre lo sprint sarà visibile anche su TV8. Dopo 22 anni, questa tappa torna a far parte del calendario del campionato mondiale di MotoGP.

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna delle due ruote con il secondo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale che sbarca a Goiânia per il Gran Premio del Brasile, nuovamente in calendario a 22 anni dall’ultima volta. APPUNTAMENTI IN PISTA – Si parte giovedì 19 marzo con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista dalle 12.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e. su Digital-News.it In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna delle due ruote con il secondo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale che sbarca a Goiânia per il Gran Premio del Brasile, nuovamente in calendario a 22 anni dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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