MotoGP 2026 diretta esclusiva Gran Premio Catalogna Sky Sport NOW Sprint LIVE anche su TV8

Per il Gran Premio di Catalogna del 2026, le prove e le gare saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW, con la possibilità di seguire anche la sprint race su TV8. La manifestazione si svolge a Barcellona, con gli appuntamenti programmati secondo gli orari ufficiali, e sarà commentata da Guido Meda e Mauro Sanchini. La copertura include tutte le sessioni di prove libere, qualifiche e la gara principale, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le piattaforme.

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MotoGP a Barcellona: orari, programma e dirette su Sky e NOW con Guido Meda e Mauro Sanchini per il GP di Catalogna. In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere su Sky e in streaming su NOW, con le gare di MotoGP, WorldSBK, Intercontinental GT Challenge e Indycar. MOTOMONDIALE A BARCELLONA – Il Motomondiale torna per la seconda volta in Spagna, a Barcellona, per il Gran Premio di Catalogna. Al Montmeló si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - MotoGP 2026, diretta esclusiva Gran Premio Catalogna Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, GP del Brasile: la sintesi lunga della gara a Goiania Sullo stesso argomento MotoGP 2026, diretta esclusiva Gran Premio Thailandia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8In arrivo su Sky e in streaming su NOWun fine settimana all’insegna dell’adrenalina. MotoGP 2026, diretta esclusiva Gran Premio Brasile Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna delle due ruote con il secondo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale... MotoGP, orari prove libere GP Catalogna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e SkyProsegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2026. Dopo aver messo in archivio il weekend di Le Mans, si tornerà subito in azione in occasione ... oasport.it MotoGP su TV8: orari GP Catalogna 2026, il programma in chiaro dal 15 al 17 maggioIl Gran Premio di Catalogna di MotoGP andrà in scena dal 15 al 17 maggio. La Sprint del sesto atto dell'edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore ... oasport.it