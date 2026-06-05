Motociclisti in moto a Serra de’ Conti per sconfiggere la polio
Un gruppo di motociclisti ha attraversato Serra de’ Conti in sella alle moto per sostenere la lotta contro la poliomielite. Durante il raduno, i partecipanti si sono fermati in diverse tappe del territorio, coinvolgendo la comunità locale. La manifestazione ha avuto come obiettivo sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione dei bambini sotto i cinque anni. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi dei partecipanti o sulle date precise dell’evento.
❓ Domande chiave Come possono i motori aiutare a proteggere i bambini sotto i cinque anni? Quali tappe del territorio visiteranno i motociclisti durante il raduno? Chi gestisce la raccolta fondi insieme ai motoclub marchigiani? Perché la poliomielite è tornata a essere una minaccia nei Paesi occidentali? 📌 In Breve Sabato 6 giugno ore 15:00 iscrizioni presso il Centro Sociale l’Incontro a Serra de’ Conti Domenica 7 giugno ore 10:00 visita al Museo del Giocattolo di Piticchio di Arcevia Prenotazi 🔗 Leggi su Ameve.eu
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