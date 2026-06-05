Motociclisti in moto a Serra de’ Conti per sconfiggere la polio

Notizia in breve

Un gruppo di motociclisti ha attraversato Serra de’ Conti in sella alle moto per sostenere la lotta contro la poliomielite. Durante il raduno, i partecipanti si sono fermati in diverse tappe del territorio, coinvolgendo la comunità locale. La manifestazione ha avuto come obiettivo sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione dei bambini sotto i cinque anni. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi dei partecipanti o sulle date precise dell’evento.