A Serra de’ Conti, una comunità delle Marche, si è verificato un passaggio di consegne tra l’azienda Lalli Food e i rappresentanti locali. L’obiettivo dichiarato è contrastare lo spopolamento dei borghi, attraverso un’iniziativa che prevede zero capitale da parte dei giovani per avviare un’attività. La notizia riguarda esclusivamente la dinamica tra le parti coinvolte e i dettagli dell’accordo.

La sfida lanciata da Lalli Food a Serra de’ Conti non è solo un passaggio di consegne, ma un tentativo concreto di fermare lo spopolamento dei borghi marchigiani. Paolo Sebastianelli e i suoi soci offrono ai giovani tra i 20 e i 30 anni la gestione completa della storica attività di via Osteria, senza richiedere alcun capitale iniziale. La proposta arriva in un momento critico per le piccole realtà commerciali del territorio, dove le saracinesche tendono ad abbassarsi definitivamente. Il modello proposto prevede che macchinari, attrezzature e spazi vengano messi a disposizione gratuitamente, grazie a una sinergia con fornitori storici e alla riduzione drastica del canone d’affitto da parte della proprietà immobiliare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serra de’ Conti: zero capitale per i giovani, un’attività

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