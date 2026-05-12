CNA Ancona lancia il Recruiting Day a Serra de’ Conti e Castelfidardo | opportunità per chi cerca lavoro
A Serra de’ Conti si svolge il Recruiting Day organizzato da CNA Ancona in collaborazione con ALI Lavoro. L’evento è rivolto a chi cerca opportunità di lavoro e si tiene in due località, Serra de’ Conti e Castelfidardo. La manifestazione si svolgerà in data e orario ancora da definire, coinvolgendo diverse aziende e professionisti del settore. La partecipazione è aperta a chi desidera entrare nel mondo del lavoro o cambiare percorso professionale.
SERRA DE’ CONTI – A Serra de’ Conti arriva il Recruiting Day promosso da CNA Ancona in collaborazione con ALI Lavoro. L’appuntamento è per giovedì 14 maggio: agli interessati basterà presentarsi in sede con il curriculum nelle fasce orarie 9.00-13.00 oppure 15.00-17.00. I consulenti ALI Lavoro.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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