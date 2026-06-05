Motociclismo Campionato italiano velocità Dalla Porta ci crede Il rilancio? A Imola

"Siamo consapevoli del potenziale della moto e questo ci fa bene sperare per le prossime gare". E’ la dichiarazione d’intenti di Lorenzo Dalla Porta, che nelle prossime ore scenderà in pista ad Imola. Sul tracciato intitolato ad Enzo e Dino Ferrari andrà infatti in scena il terzo round del Campionato Italiano Velocità 2026, che promette di rappresentare un primo crocevia stagionale e di dare indicazioni in vista delle prossime sfide. Il pilota di Montemurlo, in forza al Team Promodriver, occupa attualmente il quarto posto nella classifica del campionato a 44 punti, alle spalle dell’attuale leader Federico Fuligni (primo a quota 64) del sopracitato Zannoni (63 punti) e di Niccolò Antonelli (terzo a quota 46). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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