Nel fine settimana del Mugello, durante la seconda prova del Campionato Italiano Velocità 2026, il pilota ha concluso la gara lasciando il circuito con un totale di quattro punti. Nonostante le aspettative non siano state pienamente soddisfatte, questa è la quantità di punti accumulata al termine delle competizioni. La gara si è svolta nel rispetto del calendario ufficiale, con le classifiche aggiornate dopo ogni sessione.

Un weekend non all’attesa delle aspettative, ma che ha comunque lasciato in dote 4 punti. E’ così che Lorenzo Dalla Porta deve vedere il bicchiere mezzo pieno, mandando il archivio il round del Mugello valido come seconda prova del Campionato Italiano Velocità 2026. Il pilota di Montemurlo ha affrontato entrambe la gare partendo dal terzo posto, ma non è stato fortunato: sabato, in " gara 1 ", stava lottando per il primo posto con Kevin Zannoni, rimanendo tuttavia coinvolto insieme a quest’ultimo in una caduta che lo ha messo fuori gioco ad otto giri dalla fine insieme al rivale. In " gara 2 ", ieri, non è invece riuscito ad emergere, forse anche a causa di qualche problema tecnico, chiudendo al dodicesimo posto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campionato italiano velocità, Dalla Porta lascia il Mugello con quattro punti

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Qui DV fa un gran tiro. Bravo nella sponda e nel riproporsi con convinzione nella corsa. PERÒ, concettualmente, con tutto quello spazio, rallentare e perder velocità per puntare a un tiro da fuori NON è da attaccante vero. Lì punti la porta ai 100km/h. Lo fece a - x.com x.com