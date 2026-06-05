Moto3 | Almansa svetta nella prima sessione di libere al Balaton Park Pini in top 10

Notizia in breve

Nella prima sessione di libere al Balaton Park, David Almansa ha registrato il miglior tempo. La pista ungherese ospita questa settimana il GP di Ungheria, ottavo appuntamento del campionato Moto3 2026. Tra i piloti in pista, anche un italiano si è posizionato tra i primi dieci. La sessione si è conclusa con Almansa in testa e Pini tra i dieci migliori.