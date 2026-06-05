Moto3 | Almansa svetta nella prima sessione di libere al Balaton Park Pini in top 10
Nella prima sessione di libere al Balaton Park, David Almansa ha registrato il miglior tempo. La pista ungherese ospita questa settimana il GP di Ungheria, ottavo appuntamento del campionato Moto3 2026. Tra i piloti in pista, anche un italiano si è posizionato tra i primi dieci. La sessione si è conclusa con Almansa in testa e Pini tra i dieci migliori.
Si apre nel segno di David Almansa il lungo weekend al Balaton Park, teatro questa settimana del GP di Ungheria, ottavo atto del Motomondiale 2026 di Moto3. Ottima la prova del centauro, unico del lotto ad essere sceso sotto il muro del minuto e quarantasette secondi. Nello specifico il pilota in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:46.956 precedendo di 0.107 la Red Bull KTM Aj di Alvaro Carpe, secondo davanti a David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terzo con uno scarto di 0.300. Bene poi Ruche Moodley (CODE Motorsport), piazzatosi al quarto posto con un margine di 0.386. Ha chiuso la top 5 invece Joel Kelso (GRYD – Mlav Racing), quinto con un distacco di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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