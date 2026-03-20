moto3 almansa svetta nelle pre qualifiche del gp del brasile guido pini al q2

Nelle pre-qualifiche del GP del Brasile, lo spagnolo David Almansa ha registrato il miglior tempo nel circuito di Goiania. Guido Pini è riuscito ad accedere al Q2. La sessione si è svolta con i piloti in gara per conquistare le posizioni di partenza nella gara di Moto3. I risultati definitivi definiranno le griglie di partenza per il round del campionato mondiale.

Lo spagnolo David Almansa ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP del Brasile, tappa del Mondiale Moto2 che va in scena sul circuito di Goiania. Il centauro del Liqui Moly Dynavolt Intact GP, capace di vincere il GP di Thailandia che ha aperto la stagione, ha fermato il cronometro su 1:30.260 e ha preceduto di tre millesimi il neozelandese Cormac Buchanan (CODE Motorsport), di 50 millesimi l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) e di 0.111 l’australiano Joel Kelso (GRYD-MLav Racing). Il nostro Guido Pini, in sella alla moto della Leopard Racing, si è fermato in undicesima piazza a 0.718 dalla vetta e si è meritato l’approdo diretto al Q2 delle qualifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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