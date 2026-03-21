Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile di Moto3, David Almansa ha ottenuto il miglior tempo, confermando la sua posizione in cima alla classifica. Guido Pini si è distinto come l’unico italiano tra i primi dieci, dimostrando un buon risultato nella sessione di Goiânia. La classifica dei tempi vede Almansa in testa, con Pini a seguire tra gli altri piloti.

David Almansa ha fatto segnare il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Goiânia le condizioni meteo hanno finalmente svoltato verso il sereno, con il sole che ha permesso ai protagonisti della classe più leggera di girare in maniera regolare. Non sono mancate le cadute, con una che ha coinvolto più piloti che ha addirittura portato alla bandiera rossa a circa 15 minuti dalla conclusione per ripulire il tracciato. Da questo scenario è emerso lo spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che, dopo aver fissato il miglior tempo nella giornata di ieri, ha replicato anche in questa FP2 in 1:27. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, David Almansa svetta anche nella FP2 di Goiânia. Guido Pini unico italiano nella top10

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