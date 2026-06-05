Moto2 Manuel Gonzalez svetta in FP1 al Balaton Park Bene anche Alonso e Vietti
Manuel Gonzalez ha segnato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026 al Balaton Park. Alonso e Vietti hanno concluso la sessione tra i più veloci, dimostrando buone prestazioni. La classifica di FP1 mostra Gonzalez davanti a tutti, seguito da Alonso e Vietti. La sessione si è svolta su pista asciutta e con temperature miti.
Manuel Gonzalez si conferma in stato di grazia e comincia alla grande anche il weekend di Balaton Park, firmando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026, ottava tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il vincitore dell’ultima gara al Mugello e leader del campionato ha dettato il passo in FP1 sul tortuoso tracciato magiaro fermando il cronometro in 1’41?068. Lo spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha trovato subito il ritmo sull’anomala pista ungherese, ma nel finale gli avversari sono riusciti a colmare il gap avvicinandosi alle prestazioni di un Gonzalez che resta comunque il favorito per il prosieguo del fine settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it
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