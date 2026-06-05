moto2 manuel gonzalez svetta in fp1 al balaton park bene anche alonso e vietti

Notizia in breve

Manuel Gonzalez ha segnato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026 al Balaton Park. Alonso e Vietti hanno concluso la sessione tra i più veloci, dimostrando buone prestazioni. La classifica di FP1 mostra Gonzalez davanti a tutti, seguito da Alonso e Vietti. La sessione si è svolta su pista asciutta e con temperature miti.