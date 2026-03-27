Moto2 | David Alonso svetta nelle pre-qualifiche ad Austin bene Arbolino e Vietti

Nelle pre-qualifiche del GP degli Stati Uniti di Moto2, il pilota ha ottenuto il miglior tempo sul circuito di Austin, in Texas. Bene anche i compagni di squadra, Arbolino e Vietti, che hanno concluso la sessione in posizioni favorevoli. La giornata ha visto diversi piloti impegnati nelle prove per definire le posizioni in vista delle qualifiche ufficiali.

Terminano nel segno di David Alonso le pre-qualifiche del GP degli Stati Uniti, terzo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di Moto2 in scena sul tracciato di Austin, in Texas. Buona prestazione per il pilota sudamericano, unico ad essere sceso sotto la soglia dei due minuti e sei secondi. Nello specifico il centauro in forza alla CFMOTO Aspar Team ha fermato il crono a 2:05.847, precedendo di 0.494 Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale si è piazzato davanti alla REDS Fantic Racing di Barry Baltus, terzo a 0.606. Non male il compagno di squadra, il nostro Tony Arbolino, sesto con un ritardo di 0.804. In top 10 anche l’altro pilota italiano, Celestino Vietti, il quale ha raccolto un gap di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2: David Alonso svetta nelle pre-qualifiche ad Austin, bene Arbolino e Vietti Articoli correlati Moto2, Manuel Gonzalez svetta nelle pre-qualifiche a Buriram. Vietti in Q2, Arbolino lontanoCalato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Moto2, Tony Arbolino domina le pre-qualifiche di Goiânia. Anche Vietti protagonistaUn eccellente Tony Arbolino ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Approfondimenti e contenuti su David Alonso Temi più discussi: Sotto l'acqua Escrig fa sue le FP1 in Brasile, 2° Guevara. Affonda Gonzalez: 21°; Moto2™: in Brasile un podio tutto spagnolo; Moto2: Guevara svetta nella FP2 a Goiania, italiani lontani dalla top 5; Moto2, Daniel Holgado vince a Goiania in un festival spagnolo. Arbolino e Vietti nella top10. Moto2: David Alonso svetta nelle pre-qualifiche ad Austin, bene Arbolino e ViettiTerminano nel segno di David Alonso le pre-qualifiche del GP degli Stati Uniti, terzo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di Moto2 in scena sul ... oasport.it Celestino Vietti anticipa in classifica Alonso e Tony Arbolino al termine delle FP1 del Gran Premio degli Stati Uniti di Moto2Celestino Vietti anticipa in classifica Alonso e Tony Arbolino al termine delle FP1 del Gran Premio degli Stati Uniti di Moto2 ... p300.it Gresini dovrebbe restare nell’orbita Ducati, rafforzando il proprio ruolo di team vivaio. Dopo l’operazione Aldeguer, Ducati starebbe già lavorando per portare in squadra nuovi talenti spagnoli: in pole c’è David Alonso, considerato uno dei prospetti più promett - facebook.com facebook Fermin Aldeguer è un Pilota Ducati Corse. Sarà con molta probabilità un Pilota del Team VR46 pe le stagioni 2027 e 2028. Il suo sostituto naturale in Gresini sarà David Alonso, che verrà messo sotto contratto diretto da Ducati Corse. Mia personale idea. Il tea x.com