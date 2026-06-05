Moto mare e musica a Realmonte | torna il motoraduno dei Centauri della Scala dei Turchi
A Realmonte si è svolto il motoraduno dei Centauri della Scala dei Turchi, con partecipanti che hanno portato moto e scooter lungo la spiaggia. La giornata ha visto musica dal vivo e un clima di festa, con i motori che ruggivano vicino al mare della costa agrigentina. L’evento ha attirato appassionati e curiosi, creando un’atmosfera di condivisione tra appassionati di motori e amanti del mare.
Una giornata tra motori, spiaggia, musica dal vivo e atmosfera da raduno affacciata sul mare della costa agrigentina. Sabato 6 giugno Realmonte ospiterà la quarta edizione del motoraduno organizzato dai Centauri della Scala dei Turchi, appuntamento che negli anni è diventato un momento di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Borgo dei borghi 2026, Realmonte entra tra i primi dieci: ribalta nazionale per la Scala dei TurchiRealmonte si è classificata tra i primi dieci paesi partecipanti all’edizione 2026 di “Il Borgo dei Borghi”, il concorso che ogni anno premia i...
Addio a Sciabarrà, il "signore" della Scala dei Turchi: si è spento l'uomo che donò la marna alla collettivitàÈ deceduto all'età di 78 anni Ferdinando Sciabarrà, noto per aver donato la marna che ha contribuito alla formazione della Scala dei Turchi.