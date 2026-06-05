Moto mare e musica a Realmonte | torna il motoraduno dei Centauri della Scala dei Turchi

Notizia in breve

A Realmonte si è svolto il motoraduno dei Centauri della Scala dei Turchi, con partecipanti che hanno portato moto e scooter lungo la spiaggia. La giornata ha visto musica dal vivo e un clima di festa, con i motori che ruggivano vicino al mare della costa agrigentina. L’evento ha attirato appassionati e curiosi, creando un’atmosfera di condivisione tra appassionati di motori e amanti del mare.