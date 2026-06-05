Moto mare e musica a Realmonte | torna il motoraduno dei Centauri della Scala dei Turchi

Da agrigentonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Realmonte si è svolto il motoraduno dei Centauri della Scala dei Turchi, con partecipanti che hanno portato moto e scooter lungo la spiaggia. La giornata ha visto musica dal vivo e un clima di festa, con i motori che ruggivano vicino al mare della costa agrigentina. L’evento ha attirato appassionati e curiosi, creando un’atmosfera di condivisione tra appassionati di motori e amanti del mare.

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Una giornata tra motori, spiaggia, musica dal vivo e atmosfera da raduno affacciata sul mare della costa agrigentina. Sabato 6 giugno Realmonte ospiterà la quarta edizione del motoraduno organizzato dai Centauri della Scala dei Turchi, appuntamento che negli anni è diventato un momento di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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