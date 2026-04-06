Borgo dei borghi 2026 Realmonte entra tra i primi dieci | ribalta nazionale per la Scala dei Turchi

Realmonte si è classificata tra i primi dieci paesi partecipanti all’edizione 2026 di “Il Borgo dei Borghi”, il concorso che ogni anno premia i centri più caratteristici del territorio italiano. La località, nota per la Scala dei Turchi, ha ottenuto un riconoscimento a livello nazionale, entrando nella rosa dei borghi più apprezzati e valorizzati nel corso di questa edizione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del concorso.

La località agrigentina chiude la "Top ten" rappresentando l’intera Sicilia. Sul gradino più alto del podio va Cingoli C’è anche Realmonte tra i protagonisti dell’edizione 2026 de “Il Borgo dei Borghi”, il concorso che ogni anno celebra i centri più suggestivi d’Italia. Il borgo agrigentino, unico rappresentante della Sicilia in gara, ha conquistato il decimo posto nella classifica finale chiudendo la “Top ten” nazionale. L’edizione 2026 ha visto sfidarsi 20 borghi, uno per ogni regione, con una classifica determinata dal voto del pubblico e dal giudizio di una giuria di esperti. A trionfare è stata Cingoli, seguita da Arenzano e Zungoli, mentre Realmonte si è piazzata al decimo posto, esattamente a metà classifica nella graduatoria finale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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