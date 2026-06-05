Mostre e letture dedicate a Pinocchio

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il Comune di Portico e San Benedetto ha organizzato mostre e letture dedicate a Pinocchio. Le iniziative si svolgono nel corso dell’anno e coinvolgono biblioteche, scuole e spazi pubblici. Sono previste esposizioni di materiali originali, incontri con esperti e letture pubbliche delle avventure del burattino. L’obiettivo è promuovere la conoscenza del testo e della figura di Collodi tra diverse fasce di pubblico.

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In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il Comune di Portico e San Benedetto, in collaborazione con il Parco delle Foreste Casentinesi, la Pro loco di Portico e il ristorante albergo Al Vecchio Convento, propone per domani un evento dedicato all’intramontabile storia di Pinocchio, sempre attuale e motivo di continua riflessione sulla crescita dei ragazzi. La Torre Portinari sarà aperta alle 17.30 per essere visitata nei suoi 4 piani, con esposizioni artistiche e letture della professoressa e scrittrice Ilaria Melandri e dell’artista e poeta portichese Aurelio Raggi. Vi sarà, inoltre, allestita la mostra delle opere sulla fiaba del famoso burattino, a cura della scuola primaria Ambrogio Traversari di Portico, sotto la guida delle maestre Francesca Briccolani e Silvia Casadei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il famoso paradosso di Pinocchio.

Video Il famoso paradosso di Pinocchio.

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