' Belle storie' calendario di letture per i più piccoli dedicate ai colori della primavera
Alla biblioteca Luppi, il ciclo di letture per i bambini riprende ad aprile con appuntamenti ogni mercoledì pomeriggio. Il programma si concentra sui colori della primavera, proponendo diverse storie dedicate ai più piccoli. Le iniziative sono rivolte ai bambini e si svolgono nel pomeriggio, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani lettori durante il mese.
Le 'Belle Storie' per i più piccoli alla biblioteca Luppi tornano ad aprile, con un calendario di letture dedicate ai colori della primavera, ogni mercoledi pomeriggio. Il primo appuntamento sarà mercoledì 1 alle 17.30 negli spazi della biblioteca comunale a Porotto, con le storie animate a cura della lettrice volontaria Antonella. L'incontro è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a [email protected] . 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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