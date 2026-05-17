Torna Firenze dei bambini | tre giorni di attività dedicate a Pinocchio

A Firenze si svolge una manifestazione dedicata ai bambini, con tre giorni di attività incentrate su Pinocchio. L’evento si tiene in occasione del bicentenario di Carlo Lorenzini, autore nato nel 1826 e morto nel 1890, conosciuto come il creatore del famoso burattino. La manifestazione comprende laboratori, spettacoli e incontri pensati per coinvolgere i più giovani e far conoscere la figura di Lorenzini e il suo celebre personaggio. La città si prepara ad accogliere famiglie e bambini per questa celebrazione speciale.

Firenze, 17 maggio 2026 - In occasione del bicentenario di Carlo Lorenzini (1826-2026), più noto come Carlo Collodi, il Comune di Firenze, con l'ufficio Le chiavi della città della Direzione Istruzione, e la Fondazione Muse - con la direzione artistica di Valentina Zucchi - dedicano la XIII edizione dell'evento Firenze dei bambini proprio a Collodi, con un'attenzione speciale al suo capolavoro “Le avventure di Pinocchio” e al delicato rapporto fra bugie e verità. Il grande evento rivolto ai più piccoli trasforma così la città di Firenze in un immenso paese dei balocchi nel quale perdersi e ritrovarsi, riflettendo su quanto sia delicato pensare e agire in sincerità fra le tentazioni di Lucignolo, i tranelli del Gatto e della Volpe e i consigli della Fata turchina o del Grillo parlante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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