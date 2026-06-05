Debora Di Lucca, artista di Peschiera Borromeo, ha esposto le sue opere al castello di Melegnano. La sua creazione, un fiore realizzato con farina di mais, ha attirato l’attenzione di Vittorio Sgarbi, che ha visitato la mostra. La mostra presenta lavori incentrati sulla natura e l’uso innovativo di materiali tradizionali. La presenza del critico d’arte ha attirato pubblico e media locali. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

Debora Di Lucca, artista di Peschiera Borromeo che col suo "fiore" di farina di mais ha conquistato anche Vittorio Sgarbi, espone le sue opere al castello di Melegnano in una mostra personale, "La natura è design", che sarà inaugurata domani alle 18 alla presenza dello stesso Sgarbi e del maestro e critico d’arte José Van Roy Dalì. Una decina le opere che si offriranno al pubblico, realizzate con materiali naturali e di recupero, tra i quali anche il legno di alcuni degli alberi crollati durante il nubifragio di Milano del luglio 2023. E così, anche materiali poveri come della semplice farina, uniti a legno massello, radica, oli (talvolta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Mostra al castello di Melegnano. L’arte di Debora Di Lucca ha conquistato Vittorio Sgarbi

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